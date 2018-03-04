Кристофер Ламберт пожелал Андрею Звягинцеву победы на «Оскаре»

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Актер Кристофер Ламберт высказал свои поздравления режиссеру Андрею Звягинцеву в связи с победой в премии «Сезар» за его фильм «Нелюбовь», и пожелал россиянину победы на премии «Оскар».

Французский актер Кристофер Ламберт (известный по главной роли в фильме "Горец") недавно посетил Ханты-Мансийск в качестве почтенного гостя на фестивале «Дух огня». Там актер высказал свои поздравления российскому режиссеру Андрею Звягинцеву в связи с получением высшей кинематографической награды за лучший зарубежный фильм - премии «Сезар», и заявил, что будет просто потрясающе, если режиссеру достанется и победа на «Оскаре».

Сегодня вечером в Лос-Анджелесе состоится церемония награждения победителей премии "Оскар", на которую номинирована картина Звягинцева "Нелюбовь". Ранее данный фильм получил приз жюри на Каннском фестивале, французскую премию "Сезар" как "лучший фильм на иностранном языке" и другие международные и российские призы.