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«Сердце Пармы» снимет режиссер фильм «Движения вверх»

Сегодня, 12:50

Перед 2019 годом начнутся съемки фильма «Сердце Пармы». Съемочным процессом будет руководить режиссер картины «Движение вверх» Антон Мегердичев. Информацию подтвердили в кинокомпании «Профит».

Картина «Движение вверх» признана одной из самых кассовых российских творений за всю историю отечественного кинематографа. На гребне волны оказались актеры из сюжеты фильма, и, конечно, же члены съемочной группы. Работа режиссера Антона Мегердичева была высоко оценена как коллегами по цеху, так и любителями кино отечественного производства.

На данный момент творческими возможностями Мегердичева заинтересовались в компании Star Media. Появилась возможность экранизации исторического романа Алексея Иванова «Сердце Пармы». Книга рассказывает о покорении Великой Перми Москвой в ХV веке. Работа Иванова попала на прилавки книжных магазинов в 2003 году и принесла писателю известность.


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