«Оскар-2018»: ТОП-9 фильмов для тех, кому понравились номинанты на «Лучший фильм года»

Вчера, 17:00

Главная кинопремия года «Оскар» пройдёт уже скоро, а в Сети обсуждают, что бы посмотреть похожего. Ответит на этот вопрос следующий ТОП из девяти лучших похожих картин.





В прошлом году модно было снимать о прошлом веке, потому каждый фильм из списка понравится зрителю. Для фанатов необычной картины «Назови меня своим именем» и «Леди Бёрд» рекомендуют смотреть комедийную драму «Почти семнадцать», чью историю ставят с ними в один ряд. Особенное кино «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» можно сравнить с оскароносной «Зимней костью».



Фильм «Тёмные времена», рассказывающий о Черчилле во время войны, - некое продолжение «Черчилля», сюжет которого разворачивается на 6 лет раньше. А «Дюнкерк» 2018 года не является ремиксом «Дюнкерка» 1958-го, но посмотреть оба произведения стоит, чтобы прочувствовать боль трагедии.





«Прочь» - американский детективно-сатирический фильм ужасов. Фанаты жанра уже не один месяц трубят о том, что его безоговорочная пара – «Ночь мертвецов». Говоря о фильме «Призрачная нить», нельзя не упомянуть, и не посмотреть, картину «Короткая встреча». Именно она вдохновила режиссёра.





А вдохновителем «Формы воды» выступила «Тварь из чёрной лагуны». «Секретное досье», повествующее о раскрытии журналистами документов Пентагона по Вьетнаму, нужно обязательно посмотреть вместе с «Самым опасным человеком в Америке: Даниэлем Эллсбергом и документами Пентагона».