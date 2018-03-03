Мединский порекомендовал бороться с унынием фильмом «Со дна вершины»

Сегодня, 14:04

Владимир Мединский, руководящий Министерством культуры России, рассказал соотечественникам эффективный способ борьбы с унынием и слабостью.

Министр культуры порекомендовал россиянам смотреть для борьбы с унынием фильм «Со дна вершины». У этой картины мало рекламы, негромкий актерский состав и минимальные шансы на грандиозный кассовый успех, однако она может похвастаться мотивирующим сюжетом и увлекательным рассказом о жизни сильных людей, заявил Владимир Мединский.

Отметим, фильм «Со дна вершины» попросил поддерживать в отечественном прокате лично президент Владимир Путин. В сюжете картины повествуется история 17-летнего горнолыжника Алексея Царева, выступающего за юношескую сборную России. У главного героя есть любимая девушка и лучший друг. Однако счастливой жизни приходит конец, когда молодой спортсмен сталкивается с горем, а его дружбе предстоит серьезное испытание на прочность.

Фильм получил множество лестных отзывов от именитых кинокритиков и первых лиц страны.