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Мединский порекомендовал бороться с унынием фильмом «Со дна вершины»

Сегодня, 14:04

Владимир Мединский, руководящий Министерством культуры России, рассказал соотечественникам эффективный способ борьбы с унынием и слабостью.

Министр культуры порекомендовал россиянам смотреть для борьбы с унынием фильм «Со дна вершины». У этой картины мало рекламы, негромкий актерский состав и минимальные шансы на грандиозный кассовый успех, однако она может похвастаться мотивирующим сюжетом и увлекательным рассказом о жизни сильных людей, заявил Владимир Мединский.

Отметим, фильм «Со дна вершины» попросил поддерживать в отечественном прокате лично президент Владимир Путин. В сюжете картины повествуется история 17-летнего горнолыжника Алексея Царева, выступающего за юношескую сборную России. У главного героя есть любимая девушка и лучший друг. Однако счастливой жизни приходит конец, когда молодой спортсмен сталкивается с горем, а его дружбе предстоит серьезное испытание на прочность.

Фильм получил множество лестных отзывов от именитых кинокритиков и первых лиц страны.


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