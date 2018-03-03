Известна дата выхода римейка «Ворон» с Дрого из «Игры престолов»

Сегодня, 12:44

Джейсон Момоа сыграет главную роль в долгожданной кинокартине. Общественности стало известно, когда выйдет ремейк фильма «Ворон» с Кхалом Дрого из «Игры престолов».

Культовый фильм, снятый по мотивам одноименной графической новеллы Джеймса О` Барра, выйдет в кинотеатрах 11 октября 2019 года. В новом «Вороне» исполнять главную роль будет Джейсон Момоа. Он стал известен благодаря ролям Дрого в «Игре престолов» и супергероя Аквамена в экранизации комиксов DC «Лига справедливости». Ожидается, что ремейк «Ворона» станет точной адаптацией комикса Джеймса О` Барра, опубликованного в 1989 году.

Первый фильм «Ворон» вышел в 1994 году. В картине повествуется о том, как одажды банда расправилась с рок-музыкантом и его невестой, а через год герой восстал из могилы с жаждой мести. В фильме снимался Брэндон Ли, но он скончался прямо на съемочной площадке.