VistaNews.ru


MoviePass мешает пользователям посмотреть «Красного воробья»

Сегодня, 14:20

Сервис MoviePass называет себя «облачным абонементом в любой кинотеатр». Однако пользователи обнаружили, что посмотреть новый шпионский триллер с Дженнифер Лоуренс «Красный воробей» через этот сервис не получится.

Пользователи MoviePass обнаружили, что при попытке купить билеты на «Красного воробья» через приложение, появляется надпись «Этот фильм не поддерживается MoviePass». Более того, даже оценить постер фильма через приложение не выйдет: он не отображается. Пользователи пытаются понять, в чём причина такой работы MoviePass.

Представители компании пока не прокомментировали эту ситуацию. Однако ранее сообщалось, что MoviePass регулярно пытается навязать пользователям некоторые картины, а к другим наоборот сокращает доступ. Такое поведение компании может быть связано с рекламой и стремлением заработать больше на фильмах, с создателями которых удалось достичь более выгодных условий сотрудничества.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.