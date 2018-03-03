MoviePass мешает пользователям посмотреть «Красного воробья»

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Сервис MoviePass называет себя «облачным абонементом в любой кинотеатр». Однако пользователи обнаружили, что посмотреть новый шпионский триллер с Дженнифер Лоуренс «Красный воробей» через этот сервис не получится.

Пользователи MoviePass обнаружили, что при попытке купить билеты на «Красного воробья» через приложение, появляется надпись «Этот фильм не поддерживается MoviePass». Более того, даже оценить постер фильма через приложение не выйдет: он не отображается. Пользователи пытаются понять, в чём причина такой работы MoviePass.

Представители компании пока не прокомментировали эту ситуацию. Однако ранее сообщалось, что MoviePass регулярно пытается навязать пользователям некоторые картины, а к другим наоборот сокращает доступ. Такое поведение компании может быть связано с рекламой и стремлением заработать больше на фильмах, с создателями которых удалось достичь более выгодных условий сотрудничества.