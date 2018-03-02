Назван самый страшный фильм ужасов за всю историю

Вчера, 20:26

Сегодня, 2 марта, NME сообщил, что самым страшным фильмом ужасов за всю историю создания кино стала испанская лента «Уиджи: Проклятие Вероники».

В описании данной ленты сказано, что Уиджи представляет собой доску, при помощи которой можно вызывать души умерших. Её ещё называют «доской Дьявола», ведь если человек пообщается с духами, то для него будут необратимые последствия. Тот, кто возьмёт Уиджи в руки, должен осознавать, что он открывает ворота злу, бороться с которым попросту нельзя.

Показатель рейтинга картины на Rotten Tomatoes равняется 100 процентам. «Уиджи: Проклятие Вероники» вышел на Netflix 26 февраля, но уже стал известным. Люди в соцсетях пишут, что фильм настолько страшный, что они все в слезах и больше никогда не смогут спать. Однако существует и другое мнение. Один из пользователей написал, что его грудной ребёнок страшней картины.

Стоит отметить, что «Уиджи: Проклятие Вероники» основывается на происходящих ранее событиях. В 1991 году в Испании девочка погибла при загадочных обстоятельствах после игры с «таинственной» доской.