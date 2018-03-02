BBC планирует снять сериал по романам Терри Пратчетта «Плоский мир»

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Знаменитые романы «Плоский мир» Терри Пратчетта вскоре выйдут на экраны. Канал BBC запланировал сериал из шести эпизодов.

Съемки планируется проводить при помощи компании Narrativia, которая была основана Пратчеттом в 2012 году. Сейчас управление компанией принадлежит его дочери.

Книги повествуют о волшебном мире, в котором обитают гномы, тролли, ведьмы, вампиры и прочие существа. Сам мир – это плоская планета, стоящая на черепахе и слонах.

В первом сезоне выйдет шесть эпизодов, которые могут рассказать истории о Ночных Стражах Анк-Морпорка. В случае успеха сериал продолжит существование. Есть возможность предположить, что он станет антологией, с собственным сюжетом в каждом сезоне.

Как стало известно, в данный момент идут съемки мини-сериала по мотивам книги «Благие знамения» того же Терри Пратчетта. Главными героями станут Дэвид Теннант и Майкл Шин. Премьеру можно будет увидеть уже в следующем году.