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Сегодня прима Государственного академического театра имени Вахтангова, народная артистка РСФСР Ирина Купченко отмечает свой юбилей. Невозможно поверить, что этой утонченной женщине «тургеневского типа» уже исполнилось 70 лет.

Купченко, что называется, проснулась знаменитой после выхода на телевизионные экраны Советского Союза фильма «Обыкновенное чудо». Это случилось почти ровно 40 лет назад. Роль жены Волшебника в исполнении Олега Янковского стала для Купченко звездным билетом для дальнейшей востребованности в кинематографе. Актриса сыграла множество ролей в театре и кино. Почти все ее образы были наполнены женственностью, светом и лиричностью. «Легкое дыхание» - это про Купченко.

Актриса не любит публичности вне театральной сцены. О ее личной жизни немного известно даже самым преданным поклонникам, которых немало в России и за рубежом. Сегодня вся театральная и кинематографическая общественность будет поздравлять великую актрису.