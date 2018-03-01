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Звезда «Голодных игр» рассказала о ненависти мужчин к себе

Сегодня, 10:28

Дженнифер Лоуронс, получившая премию «Оскар» за исполнение главной роли в мини-сериале «Голодные игры», поведала об оскорбительном отношении к себе мужчин во время съемок. Актриса заявила, что ее постоянно непристойно домогались.

В очередной раз всплыло имя самого злостного «приставалы» Голливуда Харви Вайнштейна. По словам Лоуренс, продюсер не упускал случая, чтобы не сделать непристойное предложение. Вслед за ним и другие актеры, считающие себя неотразимыми мачо, постоянно пытались притронуться к ней, как бы случайно погладить или «сексуально подышать в ухо».

Скандал на главной мировой «фабрике грез» не утихает уже почти год. Женская часть звездного голливудского состава единым и сплоченным фронтом выступила против мужчин, которые видят в партнершах не творческую личность, а лишь объект для сексуальных домогательств. Критики говорят о глобальном кризисе Голливуда, который может наступить, когда актеры будут опасаться лишний раз притронуться к партнершам, даже во время съемок постельных сцен.


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