Жена онкобольного Караченцова собирает миллион на его лечение

Вчера, 19:50

Жена онкобольного Николая Караченцова собирает миллион на то, чтобы оплатить его лечение. Людмила Поргина сообщила, что помощь в этом может организовать Никита Михалков через свой фонд.

Караченцов, несмотря на полученный от своих врачей запрет на выход из дома, посетил мероприятия, связанные с 50-летним юбилеем Ольги Кабо. Они проводились в помещениях московского Дома кино. Ряд знатоков киномира РФ не ожидали его появления. Это связывалось с тем, что несколько лет ходили слухи об их романе.

Караченцов в настоящее время болен гриппом, но торжество Кабо решил посетить. С его слов, оно стало для него огромным подарком.

Поргина проинформировала, что Караченцов прошёл уже пять курсов по химиотерапии. Российские врачи отказались от проведения артисту следующей операции.

Как сообщается, ему теперь может помочь лишь облучение. Это могут сделать в Иерусалиме, где врачи, делающие подобную процедуру, считаются лучшими в мире. Туда артист предполагает отправиться в конце марта.

Стоимость нового курса лечения составляет около миллиона долларов. Поргина проинформировала, что готова отдать для этого все собственные сбережения и обратиться за помощью к Михалкову.

Женщина сказала, ей не стыдно просить средства на излечение близкого человека. Она поведала, что муж хорошо «держится» и уверяет, что способен победить рак.