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Актер Кевин Смит пережил сердечный приступ

Сегодня, 12:42

Кевин Смит вчера испытал сердечный приступ. Это произошло сразу после участия в шоу. Кевин должен был сразу ехать на второе шоу, но почему-то отказался от участия.

Это решение спасло жизнь звезде, ведь, по словам врачей, если бы он этого не сделал, случилось бы самое ужасное. Об этом прямо из больницы Смит делится с фанатами в соцсетях.

Напомним, что Кевин Смит - популярный американский актер. Все помнят его по таким картинам, как «Догма», «Клерки» и «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». На каких конкретно съемках должен был участвовать актер неизвестно, но есть предположение, что это шоу для телеканала, который находится в Нью Джерси, а это - родной город звезды.

Актеру очень повезло, ведь сердечный приступ - это очень серьезно. Буквально три дня назад от него умерла звезда Болливуда - актриса Шридеви.


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