Вчера, 22:06

В США руководство онлайн-кинотеатра Amazon купил права на показ шести российских сериалов. В их списке «Великая» (Игорь Зайцев), «Григорий Р» (Андрей Малюков), «Второе зрение», «Единичка» и «Старое ружье» (Кирилл Белевич) и «Снайперы. Любовь под прицелом» (Зиновий Ройзман).

Американские зрители смогут оценить по достоинству шесть российских сериалов, права на которые для показа были куплены руководством знаменитого онлайн-кинотеатра Amazon. «Великая» был снят в 015 году и повествует о 15-летней Софе Фредерике, прусской принцессе. Девушка прибывает в Россию для того, чтобы стать женой Петра третьего. Став православной христианкой, прусская повелительница получила имя Екатерина.

«Григорий Р» рассказывает о знаменитой исторической личности Распутине, которого сыграл Владимир Машков. Большинство вышеперечисленных картин показывают военные или исторические события.