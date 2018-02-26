В США скончался автор Шерифа Вуди из «Истории игрушек»

Вчера, 20:35

В США, в госпитале Ньютауна, штат Коннектикут, скончался автор-художник Шерифа Вуди из культового мультфильма «История игрушек» Бад Лаки. Информацию об этом сообщил сын знаменитого мультипликатора Эдди. В момент смерти Баду Лаки было 83 года.

Джон Лассетер, занимающий должность одного из анимационных руководителей студии Pixar и Disney, заявил, что покойный Бад Лаки был одним из самых главных и талантливых героев мировой анимации. Он был разработчиком большинства фильмов, которые стали популярны во всём мире. Кроме этого, художник стал пятым аниматором, которого студия Pixar наняла на работу.

Бад Лаки принимал участие в работе над множеством по-настоящему культовых мультфильмов. Он является автором главного героя «Истории игрушек» 1995 года Шерифа Вуди. Также мультипликатор является автором мультфильмов, которые показали в передаче «Улица сезам» в 1969 году. Бад Лаки работал и как актёр озвучки. В 2004 году он озвучил «Суперсемейку», а в 2011 году – «Медвежонок Винни и его друзья».

В далёком 2004-м художника номинировали на премию «Оскар» за «Лучший короткометражный фильм».