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Автор комиксов Марк Миллар: Герои вселенной DC устарели и скучны

Сегодня, 11:53

Обостренной в последнее время стала проблема низкой популярности фильмов киновселенной DC. По версии автора комиксов Марка Миллара, причиной диссонанса кинопродукции DC и Marvel стало старение героев Супермена, Бэтмэна, Чудо-женщины.

Марк Миллар рассказал об отношении к супергероям современности. По его убеждению, в мире кино наблюдается тенденция «старения» героев, обладающих сверхспособностями. Такие персонажи как Супермен и Чудо-женщина, являются привлекательными для зрителей, однако в основе типажей находятся их сверхспособности, а не уникальные черты личности.

Отличительным персонажем для автора комиксов является Бэтмен, который еще в силах покорить своих почитателей новыми достижениями. Такое понимание разницы между персонажами создает диссонанс между готовой кинопродукцией компаний DC и Marvel.


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