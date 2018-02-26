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В Сети опубликовали видео со съемок фильма о группе Queеn

Сегодня, 08:57

В Сети опубликовали видеозапись со съемок фильма о легендарной группе Queеn. Известно, что за время его создания довольно часто менялся актерский состав и даже режиссеры.

Киноленту представят на всеобщий показ музыканты из группы гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор.
На роль Фредди Меркьюри было весьма много претендентов. Главную роль могли сыграть Дэниэл Рэдклифф и Доминик Купер, но самым подходящим на нее оказался Саша Барон Коэн. Однако он не согласился сниматься в фильме по той причине, что лента жанра семейной драмы. Таким образом роль Меркьюри досталась Рами Малеку.

Режиссерами также пытались выступить Том Хупер, Декстер Флетчер и Брайан Сингер.
Помимо этого, роль гитариста Мэя исполнит Гвилим Ли, барабанщика Тейлора представит Бен Харди, а роль Джона Дикона исполнит Джозеф Маццелло.


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