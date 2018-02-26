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Порноактер «Лысый из Brazzers» показал фото с волосами

Сегодня, 06:45

Порноактер Стивен Вульф, известный публике как «Лысый из Brazzers» или Джонни Синс, показал поклонникам фото с волосами. Снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

На странице Стивена Вульфа появился новый снимок, который умилил всех поклонников этого талантливого порноактера. Молодой человек опубликовал черно-белое фото своей юности, где ему всего 15 лет. На нем парень обнимается с двумя подружками, причем его волосы имели приличную длину, как для мужчины.

Поклонники кинулись комментировать фотографию, отмечая, что Стивен Вульф до знаменитого периода своей жизни был весьма милым подростком. Кадр оценили более 38 тысяч юзеров, комментариев оставлено также очень много, включая российских пользователей. Один из них спросил: «Он не сразу лысым родился, что ли?», что вызвало позитивные эмоции среди других.


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