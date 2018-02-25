Лучшим злодеем киновселенной Marvel стал Киллмонгер

Вчера, 17:55

Эрик Киллмонгер, главный враг Черной Пантеры, стал лучшим злодеем киновселенной Marvel. Такую версию озвучило издание Business Insider.

По мнению специалистов BI, Эрик Киллмонгер, которого сыграл Майкл Бакари Джордан, стал лучшим злодеем не только в истории Marvel, но и в истории кино. Считается, что такое мнение было спровоцировано лаконичной и понятной предысторией плохого персонажа и его цели понятны простому зрителю. «Черная пантера» вышел в январе месяце 2018 года.

Второе место занял Локи в исполнении Тома Хиддлстона, которого заметили в картинах «Тор» и «Мстители». «Серебро» герой заслужил за большую эмоциональную глубину. Тройку лидеров замыкает Стервятник. Которого играет Майкл Китон в фильме «Человек паук: Возвращение домой». У этого кадра существует личная кровная месть всем знаменитым и положительным супергероям.