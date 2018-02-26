Актриса Дженнифер Лоуренс бросила школу в 14 лет

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Дженнифер Лоуренс, 27-летняя актриса Голливуда, бросила школу в 14 лет. Еще тогда селебрити решила, что актерской карьере ничто не должно мешать.

Дженнифер Лоуренс поведала журналистам, что никогда не считала себя умным человеком. Помимо этого, знаменитость не имеет аттестата о среднем образовании, который всем людям выдают по окончанию школы. Оказывается, в 14 лет своенравная дочь работников строительной фирмы и детского лагеря решила оставить учебное учреждение и полностью посвятить себя актерству, не забывая о самообразовании. Девушка была уверена, что ничто не должно мешать ей на пути к мечте и успеху.

Дженнифер Лоуренс не сразу стала звездой Голливуда. Сначала она играла эпизодические роли, большинство из них простые телепроекты. Впервые ее заметили по роли в фильме «Пылающая равнина», а после она стала звездой трилогии «Голодные игры» и наконец проснулась знаменитой всему миру.