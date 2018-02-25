Немецкая актриса на "Берлинале" поддержала Кирилла Серебренникова

Сегодня, 10:19

Немецкая актриса Франциска Петри провела акцию в поддержку Кирилла Серебренникова. На «Берлинале» актриса явилась надев бумажный пакет с изображением российского режиссера на голову и в футболке с надписью «Мне пришлось остаться дома».

В таком виде актриса, работавшая вместе с Серебренниковым на съемках фильма «Измена», прошла по красной ковровой дорожке на кинофестивале в Берлине.

Участвующий в «Берлинале» Алексей Герман-младший также выступил в поддержку своего коллеги и заявил, что Серебренников невиновен.

Напомним, что Кирилл Серебрянников в настоящее время находится под домашним арестом в своей квартире в Москве. Его обвиняют в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Он был арестован прямо во время режиссерской работы над фильмом в Санкт-Петербурге, откуда сотрудники правоохранительных органов доставили его в Москву, где Серебренникову были предъявлены обвинения.

Стоит также отметить, что несколько дней назад в Ростове умерла мать Серебрянникова и Московский суд отказался отпускать его из Москвы на похороны