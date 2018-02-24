Актер из «Гарри Поттера» признался, что отойти от славы ему помог спорт

Вчера, 18:52

Оправиться от славы британскому актёру Джошуа Хердману помогло активное занятие спортом. Молодой человек, сыгравший роль Грегори Гойла в знамениотой саге «Гарри Поттер», погрузился с головой в боевые искусства, чтобы найти в себе стимул развиваться дальше.

После успеха серии фильмов о сказочном волшебнике, где Хердману довелось сниматься, он почувствовал себя знаменитым. Актёр считал, что больше ничего не должен делать в жизни и всё свободное время посвящал развлечением. Со временем он понял, что подобный образ жизни мешает ему развиваться и принял для себя решение начать активно заниматься спортом. Дисциплина и упорство, по словам знаменитости, были именно тем, что ему на тот момент так не хватало. В итоге Хердман добился получения чёрного пояса по джиу-джитсу и начал карьеру в MMA. Тем не менее актёрскую карьеру молодой человек забрасывать не собирается и уже в ближайшее время намерен сняться в очередном фильме.

Ранее стало известно, что по Темзе запустят круиз по местам съёмок Гарри Поттера.