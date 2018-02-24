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Станислав Говорухин не оценил фильм «Довлатов»

Вчера, 18:43

Советский актер и известный продюсер Станислав Говорухин рассказал, что новый кинофильм «Довлатов» ему не пришелся по душе, однако он спрогнозировал ленте признание среди зрителей из Европы.

Режиссер поделился, что он не очень ценит фильмы без нотки юмора. Тем более речь идет о такой личности, как Довлатов. Станислав назвал фильм скучным и однообразным, подчеркнул, что кинофильму не хватает изюминки и актеры так и не смогли передать образ личности Довлатова, который был остроумным человеком.

Говорухин также раскритиковал образ Советского союза. По словам режиссера, ему надоели высказывания в сторону СССР. Станислав Говорухин подчеркнул, что европейский зритель оценит фильм, ведь чем хуже о России, тем лучше для Европы, как выразился кинорежиссер.

Напомним, ранее поступила информация, что фильм кинорежиссера Алексея Германа-младшего о Довлатове был признан лучшим газетой Berliner Morgenpost при проведении межнационального фестиваля «Берлинале».


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