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Режиссёр «Отряда самоубийц» возьмётся за экранизацию романа Стивена Кинга

Сегодня, 03:45

Новый сериал по мотивам поэмы Стивена Кинга «Храм из костей» намерен снять режиссер Дэвид Эйр, известный по работе над фантастическим боевиком «Отряд самоубийц». Пару ему составит продюсер Крис Лонг.

Произведение Кинга появилось на свет ещё в 1960-х годах. Поэма рассказывает об экспедиции, которая отправилась на поиски загадочного «Храма из костей». Во главе миссии стоит путешественник-авантюрист, а компанию ему составляют ещё несколько забавных персонажей со своей историей. К концу истории в живых из 32 членов экспедиции должны остаться лишь несколько человек. Когда начнутся съёмки, не известно.

Ранее мы писали, что на канале Netflix начался показ сериала, снятого по мотивам Юрия Быкова «Майор». Проект получил название «Семь секунд».


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