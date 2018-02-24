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Фильм «Довлатов» получил приз Берлинского кинофестиваля

Вчера, 17:32

Российский фильм «Довлатов» получил приз независимого жюри 68-го Берлинского кинофестиваля. Режиссёр картины Алексей Герман-младший, получая награду, заявил, что рад тому, что о выдающихся деятелях русской культуры благодаря его ленте будут больше знать за рубежом.

Вечером также станут известны победители основного конкурса. Художественный фильм «Довлатов» повествует о нескольких днях из жизни Сергея Довлатова. В картине описывается период, когда писатель проживал в Ленинграде в ноябре 1971 года. Роль Довлатова досталась сербскому актёру Милану Маричу. Главные роли в ленте также исполнили Данила Козловский, Светлана Хoдченкова, Елена Лядoва и другие. На большие экраны фильм выйдет 1 марта.

Ранее мы писали, что в сети показали свежий трейлер фильма «Довлатов». Ролик опубликовали на видеохостинге в YouTube.


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