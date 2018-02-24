Международный кинофестиваль независимого кино в Дублине поразил острыми темами

Вчера, 22:30

В Дублине в настоящее время идёт Международный кинофестиваль независимого кино. В числе лучших его картин истории про детей, страдающих от развода родителей, национализм и криминальные расследования, как сообщает HotGeo.

Сроки Международного кинофестиваля – с 23 февраля по 4 марта. Там много авторских лент, которые редко оказываются в широком прокате, однако их уважают настоящие ценители независимого кино. Лидер – картина Ксавье Леграна «Custody» («Под стражей»). В ней говорится про молодого юношу, который после развода родителей вынужден терпеть издевательства жестокого отца. По мнению критиков, лента остроумная, драматичная и невероятно «мощная».

Также среди самых заметных картин Международного кинофестиваля независимого кино «Sweet Country» («Сладкая страна»). Там рассказывается об австралийском фермере-аборигене, убившем приезжего и теперь вынужденным прятаться от наказания. Стоит отметить, что на такого рода фестивалях всё больше ажиотажа получают именно ленты с глубокомысленными посылами. Однако обычные зрители нередко подчёркивают, что исполнение яркой идеи хуже самой задумки, о чём критики на фестивалях зачастую забывают.