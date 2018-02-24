На закрытии Берлинского кинофестиваля вручат последних "Медведей"

Сегодня, 10:29

Жюри Берлинского кинофестиваля объявит победителей и вручит им награды – статуэтки медведей. На золото и серебро фестиваля номинированы 19 кинокартин, в том числе и фильм «Довлатов» российского режиссера Алексея Германа-младшего.

Как сообщается, на 68-ом фестивале в Берлине своих новых хозяев ожидают сразу восемь медведей – один золотой и семь серебряных. На данный момент, по мнению немецкой прессы, лидирует в гонке за награду картина «Утойя» норвежского режиссера Эрика Поппе.

Кроме того, на фестиваль приехал известный американский режиссер Андерс Брейвик, чья умопомрачительная комедия «Отель «Гранд Будапешт» уже номинировалась на премию Берлинского кинофестиваля. В этом году он представил на оценку жюри свою анимационную ленту «Собачий остров».

Также на награду «Золотой медведь» претендует режиссер Алексей Герман-младший и его картина «Довлатов», которая уже в марте появится на российских экранах. Фильм рассказывает о четырех днях пребывания известного русского писателя Сергея Довлатова в Санкт-Петербурге. В фильме Германа-младшего приняли участие многие звезды российского кино – Данила Козловский, Елена Ходченкова и Елена Лядовая.