На канале Netflix стартовал сериал по мотивам картины Юрия Быкова "Майор"

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Сегодня на популярном американском канале Netflix стартовал показ сериала «Семь секунд», снятый по мотивам кинокартины Юрия Быкова «Майор». Как заверили критики, уже посмотревшие премьеру, сериал начинается там, где мог бы закончиться оригинальный фильм, оставь Быков мать мальчика в живых.

Хоть сериал уже и успели «окрестить» продолжением работы российского режиссера, многие зрители отметили характерные черты съемки канала Netflix. Неровный темп повествования, переизбыток хронометража – именно то, что характеризует канал.

Однако, несмотря на некоторые недочеты сериала, зрители отметили великолепную игру актеров.

Помимо явных сходств с «Майором» Быкова, кое-что всё-таки отличает сериал от оригинальной картины. Таким образом, в мини-сериале «Семь секунд», стартовавшем на Netflix в эту пятницу, главная идея повествования установлена на отношения чернокожего населения с правоохранительными органами.