Скончалась Нанетт Фабрей, обладательница премий «Эмми» и «Тони»

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Издание The New York Times информирует о тяжелой утрате. Стало известно о том, что в Калифорнии скончалась Нанетт Фабрей. В возрасте 97 лет умерла обладательница престижных премий «Эмми» и «Тони».

В пентхаусе в Калифорнии умерла на 98 году жизни американская актриса и певица. Нанетт Фабрей (27 октября 1920) - актриса, вокалистка, танцовщица. Свою блестящую карьеру артистка начала в Бродвее. После ей помогли устроиться на курсы изучения оперного пения в известную Джульярдскую школу. Этот период жизни Нанетт закончился обрывом обучения и переквалификацией на выступления в мюзиклах. Такой бурный характер актрисы отразился на ее карьере, и она стала одной из самых популярных исполнительниц партий вокала и танца в балете Бродвея.

В 1949 году Фабрей исполнила ошеломляющую партию в мюзикле Love Life и получила «Тони». В памяти поклонников и коллег Фабрей на всегда останется улыбчивой и заводной. О смерти артистки сообщил сын усопшей.