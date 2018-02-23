Режиссёр "Мстителей" отказывается снимать фильм про Бэтгёрл

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Режиссёр "Мстителей" отказывается работать над кинолентой про Бэтгёрл. Джосс Уидон известен картинами для компании Marvel. На его счету также "Баффи убийца вампиров" и "Светлячок".

В прошлом году стало известно о включении в сделку написания сценария, режиссуре и продюсировании киноленты для Warner Bros. Теперь Уидон признал, что не может проработать сюжет, и заявил, что даннная задача ему непосильна. Бэтгёрл является одним из наиболее известных героев в мире, но свеого фильма она не имела. Она возникла в фантастической вселенной ещё в 1960-х годах. Это была Барбара Гордон, а её отца звали Джеймс Гордон.

"Бэтгёрл - это интересный проект, сотрудники компании и издательства постоянно поддерживают данную работу, с ними всегда приятно вести работу. Но через пару месяцев я понял, что не смогу придумать сюжет", - признаётся режиссёр.