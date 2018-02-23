VistaNews.ru


Режиссёр "Мстителей" отказывается снимать фильм про Бэтгёрл

Сегодня, 09:28

Режиссёр "Мстителей" отказывается работать над кинолентой про Бэтгёрл. Джосс Уидон известен картинами для компании Marvel. На его счету также "Баффи убийца вампиров" и "Светлячок".

В прошлом году стало известно о включении в сделку написания сценария, режиссуре и продюсировании киноленты для Warner Bros. Теперь Уидон признал, что не может проработать сюжет, и заявил, что даннная задача ему непосильна. Бэтгёрл является одним из наиболее известных героев в мире, но свеого фильма она не имела. Она возникла в фантастической вселенной ещё в 1960-х годах. Это была Барбара Гордон, а её отца звали Джеймс Гордон.

"Бэтгёрл - это интересный проект, сотрудники компании и издательства постоянно поддерживают данную работу, с ними всегда приятно вести работу. Но через пару месяцев я понял, что не смогу придумать сюжет", - признаётся режиссёр.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.