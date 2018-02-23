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Режиссер «Звездных войн» рассказал о начале съемок девятого эпизода

Сегодня, 08:54

Режиссер Джей Джей Абрамс рассказал, что съемки нового, девятого эпизода «Звездных войн» запланированы на конец июля 2018 года.

«У нас есть сценарий, что весьма много для меня значит», - ответил Абрамс. В новой девятой части актеры остаются прежними: Оскар Айзек, Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега. Девятый эпизод планируется выпуститьь в готовом виде 24 мая 2019 года. Фильм станет заключительным в третьей трилогии киносаги.

Напомним, что в декабре 2017 года вышла восьмая часть – «Последние джедаи», режиссером которой выступил Райан Джонсон.


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