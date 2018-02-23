«Приставала» Вайнштейн извинился перед звездами Голливуда

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Харви Вайнштейн, обвиненный в многочисленных сексуальных домогательствах, вновь попал в неприятную ситуацию. Теперь продюсеру пришлось публично извиняться перед Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип за использование без специального разрешения их заявлений для защиты себя в суде.

Как оказалось, адвокаты Вайнштейна оказали ему «медвежью услугу», посоветовав сослаться во время судебного заседания на слова голливудских звезд о том, что они никогда не замечали за продюсером склонности к сексуальным притязаниям. Кстати, сама сторона защиты во время дебатов с обвинителем также привела эти заявления, как повод для снятия коллективного иска против их клиента.

Лоуренс и Стрип, которые ранее обозначили свои отношения с продюсером как «уважительные» и не выходящие за профессиональные рамки, теперь заявили, что Вайнштейн с адвокатами вырвал слова из контекста. Коллективную жалобу на Вайнштейна подписали 80 голливудских звезд, которые, кстати, стали таковыми только при непосредственном патронаже знаменитого продюсера. «Охота на мужчин» в Голливуде продолжается.