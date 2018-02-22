Дель Торо обвинили в плагиате за «Форму воды»

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Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо обвинили в плагиате. Новый фильм «Форма воды» позаимствовал сюжет из пьесы 1969 года «Позволь мне услышать твой шепот» драматурга Пола Зиндела, именно на этом настаивает сын постановщика.

Сын Зиндела требует присудить ему 92 млн долларов доходов от проката картины, а также запретить показ фильма в США. В кинокомпании Fox Searchlight отрицают плагиат и готовы защищать свою позицию. Однако еще до этого случая СМИ много писали о том, что между фильмом «Форма воды» и пьесой много общего, например, то, что главная героиня, работая в секретной военной лаборатории, влюбляется в существо, над которым проводятся опыты.

Фильм «Форма воды» представлен в 13 номинациях на премию «Оскар», в том числе и на приз «лучший фильм года». Вручение кинонаград пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.