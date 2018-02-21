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Натали Портман жалеет о поддержке режиссера Романа Полански

Сегодня, 18:34

Актриса Натали Портман жалеет о своей поддержке режиссера из Франции Романа Полански, обвиняемого в сексуальном домогательстве. Его задержали в Швейцарии, когда он был в компании Анжелики Хьюстон, Джека Николсона и Натали Портман.

Романа Полански обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, происходивших в семидесятых годах. Изначально Натали Портман подписала петицию, которая просила освободить режиссера, но сейчас глаза звезды кино открылись.

По ее словам, два года назад она не углубилась в этом вопросе, а сейчас ее отношение совершенно изменилось. Свое мнение она подкрепляет извинениями и сожалениями о том, что поддерживала Романа Полански, веря в его невиновность. На данный момент следствие проводит оперативные мероприятия по факту нескольких инцидентов домогательства.


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