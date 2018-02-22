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Amazon профинансировал съёмки биографического фильма о Марии Кюри

Сегодня, 03:15

Amazon профинансировал съёмки биографического фильма, посвящённого Марии Кюри. Они уже стартовали в Будапеште.

В основу картины положен графический роман, который написал Лорен Реднисс. Фильм будет называться «Радиоактивно». Его режиссёром станет Маржан Сатрапи. Она работала над фильмом «Персеполис».

Сатрапи сообщила, новая лента станет не просто байопиком о женщине, которая считается выдающейся. Фильм будет посвящён тому, как проходила история развития радиации. Он охватит период с момента её открытия и по настоящее время.

Помимо того, будет показано, насколько супруги Кюри «человечески» подошли к своему открытию. Главную героиню будет играть Розамунд Пайк.

Мария Кюри дважды получала Нобелевскую премию. Она известна, как выдающийся физик, химик и общественный деятель. В 1911 году она стала первым человеком, дважды удостоенным этой премии. Одна из них за достижения в области физики, другая – за открытия в химии.

Мария Кюри вместе с супругом проводила исследования радиоактивности. Помимо того, ей удалось открытие полония и радия.


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