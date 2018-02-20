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"Нелюбовь" завоевала приз от Организации аудиомонтажеров и шумовиков

Вчера, 21:04

Кинофильм «Нелюбовь» награжден премией Организации аудиомонтажеров и шумовиков. Картина была представлена в Голливуде и покорила жюри лучшим звуковым оформлением.

При награждении премией от Организации аудиомонтажеров и шумовиков в Голливуде среди лауреатов оказался российский кинофильм с названием «Нелюбовь». Режиссером этого киношедевра стал популярный Андрей Звягинцев. Именно его работа получила приз в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В номинации «Лучшее анимэ» превосходство взяла картина «Тайна Коко» режиссера Ли Анкрича. Именно она оставила своих соперников "Тачки 3", "Гадкий я 3", "Фердинанд" и "Лего фильм: Бэтмен" позади. Лучшим фильмом со спецэффектами назван «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева. Предпочтение отдало жюри за лучший звук фильму «Дюнкерк», в котором сочетаются три стихии – война, вода и вражда. Представил это кинопроизведение Кристофер Нолан.


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