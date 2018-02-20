Создатель триллера «Прочь» Джордан Пил готовит новинку

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Создатель фильма "Прочь" Джордан Пил начал сотрудничество с Universal Pictures. Готовится выпуск новинки кино в жанре близком к триллеру. Работа "Прочь" номинируется сразу на 4 "Оскара".

Джордан Пил может вновь порадовать своих поклонников новинкой в киноиндустрии. Речь идет о совместном проекте с компанией Universal Pictures. Источники подтверждают подписание контракта на совместные съемки нового кино. Жанровый выбор останется выигрышным по примеру триллера «Прочь». Ожидается, что Пил подготовит сценарий, а съемки будут проводиться при участии обеих сторон к концу года. Также известно, что триллер «Прочь» может заполучить 4 золотых статуэтки в номинациях кинопремии «Оскар».

Работа «Прочь» может стать лучшим фильмом и принести Пилу статуэтки за режиссуру и оригинальный сценарий. Также может отмечена будет мужская актерская игра Дэниэла Калуа. Информацию сообщает портал Movie Web.