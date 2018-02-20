VistaNews.ru


Создатель триллера «Прочь» Джордан Пил готовит новинку

Сегодня, 16:43

Создатель фильма "Прочь" Джордан Пил начал сотрудничество с Universal Pictures. Готовится выпуск новинки кино в жанре близком к триллеру. Работа "Прочь" номинируется сразу на 4 "Оскара".

Джордан Пил может вновь порадовать своих поклонников новинкой в киноиндустрии. Речь идет о совместном проекте с компанией Universal Pictures. Источники подтверждают подписание контракта на совместные съемки нового кино. Жанровый выбор останется выигрышным по примеру триллера «Прочь». Ожидается, что Пил подготовит сценарий, а съемки будут проводиться при участии обеих сторон к концу года. Также известно, что триллер «Прочь» может заполучить 4 золотых статуэтки в номинациях кинопремии «Оскар».

Работа «Прочь» может стать лучшим фильмом и принести Пилу статуэтки за режиссуру и оригинальный сценарий. Также может отмечена будет мужская актерская игра Дэниэла Калуа. Информацию сообщает портал Movie Web.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.