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Актриса Дженнифер Лоуренс шокировала фанатов откровенным декольте

Сегодня, 15:59

Накануне состоялась премьера голливудской картины «Красный воробей», в которой одну из главных ролей исполнила 27-летняя Дженнифер Лоуренс. Американская актриса появилась на красной ковровой дорожке в декольте с откровенным вырезом, приковав к себе все внимание поклонников и фотокамер папарацци.

Эффектное платье для Дженнифер Лоуренс предоставил всемирно известный модный бренд Christian Dior. Помимо шикарного телесного цвета, наряд 27-летней актрисы запомнился откровенными вырезами на груди и спине, приятно шокировавшими гостей и зрителей премьеры фильма «Красный воробей». Также пресса и интернет-сообщество отметили превосходную физическую форму звезды Голливуда. Дабы оставаться на обложках глянцевых журналов, недостаточно регулярно сниматься в бюджетных картинах, нужно еще регулярно уделять немало времени занятиям спортом, считают авторитетные американские СМИ.

Отметим, премьерой «Красного воробья» ознаменовался старт годового перерыва кинематографической деятельности Дженнифер Лоуренс. 2018 год американская актриса намерена посвятить борьбе с коррупцией, отказавшись от съемок в бюджетных фильмах.


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