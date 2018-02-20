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Режиссёр киноленты "Лёд" покажет мастер-класс во Владивостоке

Сегодня, 08:25

Российский режиссёр кинокартины "Лёд" Олег Трофим посетит Владивосток с мастер-классом. Мероприятие проведут 21 февраля в 19:00 в библиотеке под названием "Бук".

Там он поведает о подробностях дебютной драмы и поделится хитростями работы с актёрами. Кроме Олега на творческом вечере можно будет побеседовать с оператором-постановщиком Денисом Фирстовым. Как известно, он взял приз "Лучшая операторская работа" за ленту "Коллектор" на фестивале кино Кинотавр. Также тут будет присутствовать Артур Мирзоян, художник-постановщик таких кинолент, как "Защитники", "Вий 3D" и др.

Представители кинематографа прибыли во Владивосток для того, чтобы заняться подбором натуры для съёмок своего совсем нового проекта для телеканала ТВ 3.


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