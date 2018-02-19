В фильме «Рукопись» снимутся Морган Фриман и Скотт Иствуд

Вчера, 21:40

Морган Фриман и Скотт Иствуд сыграют роли в картине «Рукопись». Режиссером фильма станет Ник Кассаветиса.

Режиссер Ник Кассаветис рассказал о начале работы над фильмом «Рукопись», ранее мастер известен по фильмам «Дневник памяти» и «Альфа Дог». Уже известно, что свое участие в картине подтвердили Морган Фриман и Скотт Иствуд.

Сценарий картины написан Луисом Розендергом в соавторстве с Джо Розенбаумом. Постановщиком картины должен был стать Джон Мур, известный зрителю по работе над «Крепким орешком», но специалист покинул его в начале работы.

Продюсеры картины сообщают, что она расскажет зрителю о гениальном писателе, которого сыграет Фриман. Главный герой отбывал срок в тюрьме, а во время заключения не забрасывал работу над романом, отправляя готовые главы своему молодому товарищу, которого сыграет Иствуд. Позднее выяснится, что в тексте зашифрована схема, которая приведет товарища писателя к кладу на сумму в 100 миллионов долларов.

Работа над картиной начнется уже в апреле текущего года. А вот когда фильм выйдет на экраны продюсеры не сообщают.

Как известно, 22 марта на экраны выходит картина «Тихоокеанский рубеж - 2», в которой Иствуд сыграет одну из главных ролей. Новый фильм с участием Моргана Фримана зрители увидят в кинотеатрах уже в ноябре текущего года, которая называется «Щелкунчик и четыре королевства». Кроме работы над «Рукописью» Фриман приступает к съемкам в боевике «Падший ангел».