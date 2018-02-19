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Звезда «Доктора Хауса» снимет свой фильм «Образованные»

Сегодня, 17:57

Известная по роли в сериале «Доктор Хаус» и ленте «Винил» Оливия Уайлд станет режиссером. Актриса снимет свой фильм «Образованные». Суть состоит в поиске смысла жизни двух «заучек», которые провели жизнь за учебниками.

Актриса Оливия Уайлд совсем скоро станет режиссером. Девушка намерена покорить своих поклонников новым веянием в области киноиндустрии. Оливия анонсировала производство и презентацию своего фильма под названием «Образованные». Смысл картины будет основана на знании ценности жизни и активности молодых людей.

В центре внимания окажутся две подружки, которых сыграют известные и популярные ныне актрисы Кейтлин Дивер и Бини Фелдштейн. Девушки в погоне за отметками и семинарами позабыли о жизни, которая проходит мимо. Подробности сюжета Оливия Уайлд пока не раскрывает.


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