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В соцсетях пустили слух о смерти Сталлоне

Сегодня, 15:59

Пользователи социальных сетей активно распространили слухи о гибели актера Сильвестра Сталлоне. По неподтвержденной информации, у Сталлоне вроде был рак простаты.

Фальшивое трагическое известие о том, что актера не стало, начало распространяться совсем недавно. Желтая пресса активно распространила слух о болезни актера, предположив, что у него рак простаты. По предположениям общества, Сталлоне не разглашал всю информацию, полагаясь вылечиться самостоятельно, без излишнего внимания фанатов и хэйтеров. Однако вскоре поступило опровержение информации - актер не только жив и полностью здоров, но и усердно работает над новым кинопроектом. Уже совсем скоро можно будет увидеть премьеру фильма «Крид: Наследие Рокки». Совсем недавно знаменитый голливудский актер показал постер к киноленте. Пользователи соцсетей и фанаты Сильвестра посчитали слух о смерти Сталлоне лишь привлечением внимания к будущей киноленте.


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