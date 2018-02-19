Профсоюз актеров меняет правила съемки порно

Сегодня, 03:45

Представители профессионального союза актеров и режиссеров Actors' Equity Association создают новые правила для порнографических сцен в кино. Такие меры приняли после громкого скандала с домогательствами Харви Вайнштейна.

Теперь ассоциация представителей киноиндустрии решила сделать правила съемки порно и постельных сцен более строгими. Кроме того, такие изменения пойдут на пользу, так как ранее многие известные актеры отказывались от ролей в фильмах из-за слишком откровенных постельных сцен. Этот вопрос в редких случаях решался с помощью дублеров.

Теперь благодаря более строгим правилам съемки постельных сцен актерам уже не нужно будет целоваться со своим партнером "с языком". Также актрисам уже не нужно будет обнажаться и демонстрировать свое тело на пробах.