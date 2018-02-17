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Бекмамбетов сообщил о новом фильме в уникальном формате

Вчера, 21:59

Известный в мире кинематографа Тимур Бекмамбетов сообщил общественности о сути нового фильма с названием «Профиль». Картина буде представлена в совершенно новом для всех формате screen life.

 Тимур Бекмамбетов присутствовал на кинофестивале в Берлине. Автор кинокартины «Ночной дозор» сообщил, что новая его работа будет представлена в совершенно современном формате screen life, когда зритель созерцает события, которые само собой происходят на экране.

По словам Бекмамбекова, этот профиль станет наиболее актуальным. Поэтому зрителя нужно готовить уже сейчас к нормальному восприятию фильмов. Новый фильм будет называться «Профиль». Суть произведения – рассказ одной журналистки, которая создала свою страницу в соцсети и намерена вести слежку за кандидатами вербовки женского населения в ИГ* (запрещена в РФ). Режиссер подчеркнул, что фильм «Профиль» станет стартом в новом образце стиля кино.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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