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В киевском вузе появится новая дисциплина "Игра престолов"

Вчера, 22:08

В обучающей программе одного из ведущих вузов Киева появится новая современная дисциплина. Преподаватели начнут готовить студентов по новому курсу «Игры престолов».

 Основатель курса – филолог и доцент Юлия Вишницкая. Новая дисциплина, которую студенты смогут выбирать для изучения добровольно, скоро появится в Киевском университете имени Гринченко. Курс называется «Игра престолов: мифы и легенды». Автор этого предмета доцент Юлия Вишницкая. В главную базу нового предмета положено произведение популярного автора Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Заданием дисциплины выступает требование от учащегося владеть информацией о персонажах, понимание стиля романа и главных событий.

Цель предмета – уметь провести аналитический осмотр мифологических событий в «Игре престолов», вымышленных героев. Особое внимание при изучении студенты должны уделить описаниям религиозных культов в экшене. Оцениваться знания студентов по новому научному предмету будут согласно обычной шкале тестирования, которая продолжает успешно действовать во всех высших учебных заведениях на Украине.


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