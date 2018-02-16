TVzavr запустит блокчейн в киноиндустрии

Вчера, 22:15

Полностью построенную на блокчейне новую платформу децентрализованной дистрибуции фильмов MoviesChain презентовал 15 февраля резидент IT-кластера фонда «Сколково» компания Tvzavr в Берлине на 68 Международном кинофестивале.

Главной особенностью данной платформы является то, что она напрямую связывает зрителя и создателей фильмов, избавляясь от посредников. Продюсеры получают возможность показывать свой контент всем зрителям в любой точке мира, без всяких посредников, а зритель получает возможность наслаждаться разнообразием фильмов и сериалов со всего мира.

Данные плюсы этой платформы ставят ее на один уровень с такими гигантами как Netflix и Amazon. MovisChainbyTVzarv работает по платной системе. Для просмотра одного фильма придется заплатить 90 рублей или $1,5.