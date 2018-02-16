Известна дата выхода нового сезона "Реальных пацанов"

Стало известно, когда выпустят новый сезон телесериала "Реальные пацаны". Об этом поведала актриса Екатерина Караченцева на своём аккаунте социальной сети Instagram.
Снимать новый сезон начали в сентябре. Становится любопытно, что положено в основу сюжетной линии, так как никто из актёров об этом ничего не говорит. Известно, что данный проект создала студия под названием A+production. Она принадлежит известному телеканалу "ТНТ". Режиссёром выступила Жанна Кадникова. Сам сериал повествует о проделках гопника по имени Колян, который попался на краже канализационных люков. Телекомпания предлагает ему особое реалити-шоу. Его постоянно будут снимать на камеру, а также его друзей и сотрудников. На протяжение десяти сезонов Колян перепробовал много работ и любовниц. "Реальные пацаны" транслируются в эфире с 8 ноября 2010 года.