Мединский опроверг свое авторство в сценарии фильма «Собибор»

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На встрече с журналистами и преподавателями Всероссийского института кинематографии глава Министерства культуры Владимир Мединский опроверг слухи о том, что является соавтором сценария фильма «Собибор». Хотя министр и подтвердил, что является вдохновителем съемок произведения на эту тему.

По словам Мединского, идея создания полномасштабной ленты о малоизвестном в широких кругах подвиге советских военнопленных, поднявших восстание в концлагере «Собибор», расположенном на территории Польши в 1943 году, принадлежит ему. Как историк, министр очень интересовался этой темой, поэтому и поделился фактами с Константином Хабенским.

Актер и режиссер с благодарностью воспользовался предоставленными сведениями, после чего был написан оригинальный сценарий о подвиге советского офицера Александра Печерского. Мединский считает, что эта потрясающая история должна дойти до сердца каждого россиянина, которому не безразлична трагическая и славная история его родины.