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Гребенщиков раскритиковал фильм «Лето» Серебренникова о Цое

Сегодня, 19:09

Борис Гребенщиков вчера представил свою новую пластинку «Время N». Также он заявил, что фильм «Лето» Серебренникова о Цое не имеет достоверности и является обманом, поскольку сценарий лживый от начала до конца. Музыкант раскритиковал сценарий и пожелал удачи Серебренникову.

 Российский рок-музыкант Борис Гребенщиков негативно отозвался о новинке, которая находится на стадии монтажа. Дело в том, что «Лето» режиссера Серебренникова задуман как фильм в честь и память Владимира Цоя. Начались съемки в 2017 году в Питере. Роль известного музыканта Майка Науменко в этом фильме сыграл Рома Зверь, а Виктора Цоя - корейский актер Тео Ю. Также, лидер группы «Аквариум» отметил, что герои картины навязчиво ищут интима и все их мысли заняты лишь этим.

А настоящие персоны фильма (с которыми Гребенщиков реально был знаком в свое время) себя так не вели никогда. Музыкант не смог не затронуть продюсера фильма Илью Стюарта, который по его словам нарушил обещание и использовал группу «Аквариум» в своей картине. При этом Гребенщиков добавил, что желает режиссеру поскорее оказаться на свободе, и напомнил, что в России каждый, кто берет по роду своей деятельности деньги у государства, рискует оказаться в СИЗО.


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