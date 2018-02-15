Мединский опроверг слухи о цензуре в российском кино

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Министр культуры РФ Владимир Мединский в очередной раз был вынужден опровергнуть слухи о так называемых «стоп-листах», которые перекрывают государственную финансовую поддержку некоторым отечественным кинопроектам. По словам чиновника, критерий «цензуры» не применим к откровенно слабым и бесперспективным произведениям.

Во время лекции Мединского студентами ВГИКа, где он и выступал, был задан вопрос об успехе очередного творения режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь», которое было номинировано на «Оскар» без государственной поддержки. Министр ответил довольно дипломатично, мол, ни продюсер в лице Влада Роднянского, ни сам режиссер за помощью не обращались. Поэтому ее и не было. Хотя Мединский мог бы ответить проще.

По мнению ряда кинокритиков, сейчас в отечественном кинематографе процветает настоящая практика либерального шантажа, когда любой «творец» изваявший нечто «трендовое», например, о притеснении сексуальных меньшинств в России, может потребовать государственную поддержку своему начинанию, а в случае логичного отказа, смело заявлять о «засилии цензуры».