Кинокритик: Мэрил Стрип лучшая актриса всех времён

Сегодня, 17:32

Уважаемый кинокритик Питер Брэдшоу назвал лучшую актрису за всю историю кинематографа. По его мнению, Мэрил Стрип удостоена этого звания.

У Мэрил Стрип на счету 3 Оскара за "Лучшую женскую роль". Первый она получила ещё в 1980 году за кинокартину "Крамер против Крамера". Всего через 3 года в этой же номинации она завоевала ещё один Оскар за картину "Выбор Софи". Свой третий Оскар она получила уже в 2012 году за фильм "Железная леди". В почётные список критика также вошли Элизабет Тэйлор с 3 Оскарами, Ингрид Бергман (также 3 награды за "Лучшую женскую роль"), Джоан Фонтейн ( 1 Оскар) и Фрэнсис Макдорманд ( 1 Оскар). Результаты опубликовало издание The Guardian. Отмечается, что читатели отдали своё предпочтение Фрэнсис Макдорманд, которая получила награду за роль в фильме "Фарго".

Ранее эксперт создал аналогичный список лучших оскароносных актрис.